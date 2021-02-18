Двадцать четыре долларовые банкноты, которые хранил студент одного из вузов Могилева, оказались фальшивками. Это установили специалисты Могилевского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. Главный специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская уточнила:
– Сотрудники милиции выявили двенадцать денежных билетов номиналом по 100 долларов и столько же – номиналом по 50 долларов. С одинаковыми серийными номерами. Качество бумаги при этом было низким, водяные знаки отсутствовали. Это и вызвало у правоохранителей сомнения в подлинности банкнот. По словам студента, он недавно вернулся из Кении, где получил их при валютном обмене.
В ходе проведения судебной технической экспертизы было установлено, что все двадцать четыре купюры изготовлены частным образом, а красочные изображения на них (включая элементы защиты) выполнены способом электрофотографической печати.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Фото управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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Доллары из Кении, которые хранил могилевский студент, оказались поддельными
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