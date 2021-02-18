Доллары из Кении, которые хранил могилевский студент, оказались поддельными

В ходе проведения судебной технической экспертизы было установлено, что все двадцать четыре купюры изготовлены частным образом, а красочные изображения на них (включая элементы защиты) выполнены способом электрофотографической печати.Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.Фото управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области