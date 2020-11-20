По итогам последних торгов на этой неделе доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро укрепился на BYN 0,0014 до BYN 3,03.
Доллар потерял BYN 0,0042 и теперь оценивается в BYN 2,5522.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0047 и сейчас стоит BYN 3,3559 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
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Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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