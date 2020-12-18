По итогам последних торгов на этой неделе доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро добавил BYN 0,0013 и теперь оценивается в BYN 3,0713.
Доллар подешевел на BYN 0,0041 – до BYN 2,5068.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0268 и сейчас стоит BYN 3,4164 за сотню.
Вчера евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
Опубликовано:
1143
Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович