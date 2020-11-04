По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0141 и теперь оценивается в BYN 3,0842.
Доллар подешевел на BYN 0,0133 до BYN 2,643.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0186 и сейчас стоит BYN 3,3397 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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