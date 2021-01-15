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«Сельская газета» принимает поздравления со 100-летним юбилеем

Долгие лета, «Сельская газета»!

Сегодня, 15 января, одно из старейших изданий холдинга «Беларусь сегодня» отметило юбилей. «Сельской газете» исполнилось 100 лет! Чествование сотрудников главной крестьянской газеты проходило в учебно-выставочном павильоне БГАТУ. Поздравить их пришли десятки гостей, среди которых были как именитые люди, не нуждающиеся в представлении, так и простые труженики, аграрии. Но всех их связало в этот день чувство любви и преданности «сельчанке», а также общий интерес – к сельскохозяйственной отрасли. Друзья «Сельской газеты» получили уникальную возможность ознакомиться с фотовыставкой «Земля и люди: лента времени», на которой были представлены снимки, передающие вековую историю крестьянской жизни, ретроспективу сельского хозяйства и его новейшую историю. К слову, место проведения выставки выбрано неслучайно – Белорусский государственный аграрный технический университет всегда был и остается важнейшей кузницей кадров АПК. 


Выступая с поздравлениями коллективу редакции газеты начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская передала теплые слова в их адрес от Главы государства: 

– На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. В подшивках издания разных лет – яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортно ориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия. 
Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем издание будет трибуной для человека, крепко стоящего на земле, продолжит вносить вклад в реализацию государственных программ по эффективному развитию сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. 


«Сельская газета» объединяет поколения и людей разных профессий. За целый век существования она сменила названия и руководителей, неизменным осталось то, что на ее страницах отражается история белорусского села в лицах простых тружеников и именитых аграриев, тех, кто хочет крепко стоять на родной земле и трудиться на благо страны. Однако найти подход к человеку деревенскому, разговорить его не так-то просто, считает министр информации Игорь Луцкий:


– Я, как выходец из деревни, знаю, что такое труд на земле. Но и работу журналистов «Сельской газеты» легкой не назовешь. Хочется, чтобы и впредь коллектив издания писал о белорусской деревне и простых тружениках только хорошее, ведь они этого заслуживают – тяжелым трудом обеспечивая достойный каравай стране. 





Поздравить газету и коллектив пришли заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Петр Казакевич, а также опытные аграрии – генеральный директор «Белагросервиса»  Сергей Юркевич, председатель СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Николай Радоман, директор ОАО «Шайтерово» Верхнедвинского района Михаил Гумненков и многие другие. 











Лукашенко поздравил коллектив «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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