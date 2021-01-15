«Сельская газета» принимает поздравления со 100-летним юбилеем

Выступая с поздравлениями коллективу редакции газеты начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская передала теплые слова в их адрес от Главы государства:
– На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. В подшивках издания разных лет – яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортно ориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем издание будет трибуной для человека, крепко стоящего на земле, продолжит вносить вклад в реализацию государственных программ по эффективному развитию сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны.
«Сельская газета» объединяет поколения и людей разных профессий. За целый век существования она сменила названия и руководителей, неизменным осталось то, что на ее страницах отражается история белорусского села в лицах простых тружеников и именитых аграриев, тех, кто хочет крепко стоять на родной земле и трудиться на благо страны. Однако найти подход к человеку деревенскому, разговорить его не так-то просто, считает министр информации Игорь Луцкий:
– Я, как выходец из деревни, знаю, что такое труд на земле. Но и работу журналистов «Сельской газеты» легкой не назовешь. Хочется, чтобы и впредь коллектив издания писал о белорусской деревне и простых тружениках только хорошее, ведь они этого заслуживают – тяжелым трудом обеспечивая достойный каравай стране.
Поздравить газету и коллектив пришли заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Петр Казакевич, а также опытные аграрии – генеральный директор «Белагросервиса» Сергей Юркевич, председатель СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Николай Радоман, директор ОАО «Шайтерово» Верхнедвинского района Михаил Гумненков и многие другие.
Лукашенко поздравил коллектив «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера