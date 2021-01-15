«Сельская газета» принимает поздравления со 100-летним юбилеем

Выступая с поздравлениями коллективу редакции газетыпередала теплые слова в их адрес от Главы государства:Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем издание будет трибуной для человека, крепко стоящего на земле, продолжит вносить вклад в реализацию государственных программ по эффективному развитию сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны.«Сельская газета» объединяет поколения и людей разных профессий. За целый век существования она сменила названия и руководителей, неизменным осталось то, что на ее страницах отражается история белорусского села в лицах простых тружеников и именитых аграриев, тех, кто хочет крепко стоять на родной земле и трудиться на благо страны. Однако найти подход к человеку деревенскому, разговорить его не так-то просто, считаетПоздравить газету и коллектив пришли заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Петр Казакевич, а также опытные аграрии – генеральный директор «Белагросервиса» Сергей Юркевич, председатель СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Николай Радоман, директор ОАО «Шайтерово» Верхнедвинского района Михаил Гумненков и многие другие.