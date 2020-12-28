Доктор Мясников спрогнозировал дальнейшее течение пандемии коронавируса

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Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram и добавил, что в следующем году не стоит расслабляться – он не будет простым.Специалист заверил, что люди сейчас все обеспокоены информацией о новых мутациях коронавируса. Но, по мнению эксперта, поводов для паники нет.– написал он.Эксперт заявил, что коронавирус не исчезнет, будут появляться новые мутации. Против них нужны будут вакцины. Он также добавил, что очень бы хотел, чтобы его прогнозы оказались неверными.