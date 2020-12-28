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  2. Доктор Мясников спрогнозировал дальнейшее течение пандемии коронавируса

Доктор Мясников спрогнозировал дальнейшее течение пандемии коронавируса

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников предполагает, что в 2021 году COVID-19 не будет побежден. 

Фото: rbc.ru

Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram и добавил, что в следующем году не стоит расслабляться – он не будет простым.

Специалист заверил, что люди сейчас все обеспокоены информацией о новых мутациях коронавируса. Но, по мнению эксперта, поводов для паники нет. 

– Карантинные меры в 2021 году не отменят, границы по-прежнему будут закрыты, – написал он.

Эксперт заявил, что коронавирус не исчезнет, будут появляться новые мутации. Против них нужны будут вакцины. Он также добавил, что очень бы хотел, чтобы его прогнозы оказались неверными.
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