Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг утверждение о том, что людям, имеющим проблемы с сердцем, нельзя пить кофе. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 1".
Фото: pixabay.com
Специалист отметил, что уже не раз рассказывал о полезных свойствах кофе.
– Есть научные работы, которые подтверждают, что у людей, употребляющих кофе в разумных пределах, инфаркты и мерцательная аритмия случаются реже, – подчеркнул Мясников. – Не отказывайтесь от напитка, если любите.
Врач напомнил, что норма выпитого кофе – две-три чашки в день.
– Однако людям с заболеваниями печени можно употреблять и по четыре кружки, так как напиток целебно действует на данный орган, – подчеркнул Мясников.
Медик отметил, что кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз. Также напитку приписывают и противораковые свойства. Кроме того, специалист опроверг миф о вреде растворимого кофе.
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Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
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