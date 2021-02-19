Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

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Специалист отметил, что уже не раз рассказывал о полезных свойствах кофе., – подчеркнул Мясников. –Врач напомнил, что норма выпитого кофе – две-три чашки в день., – подчеркнул Мясников.Медик отметил, что кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз. Также напитку приписывают и противораковые свойства. Кроме того, специалист опроверг миф о вреде растворимого кофе.