Чуть ли не у всех перед Новым годом существует привычка сначала один-два дня поголодать, а потом во время праздника перепробовать почти все блюда. В программе «О самом главном» российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему поступать так не стоит.
Врач отметил, что эти один или два дня не дадут желаемого результата, ведь вес все равно не снизится за такой короткий срок.
– Чтобы вес пошел вниз, надо воздерживаться довольно долго. И я не говорю про полное голодание, которое вообще бессмысленно, так как после него можно набрать 5 килограммов воды, – сказал Александр Мясников.
Специалист добавил, что сам в молодости придерживался такой привычки, когда копил на протяжении одного-двух месяцев продукты, чтобы потом насладиться ими в праздник.
– В молодости перед Новым годом мы часто переставали выпивать, копили деликатесы. Я лично всегда покупал, когда доставал в советские времена, красную рыбу, колбасу, икру. У меня уже месяца за два на Новый год копилось, – добавил медик.
Об опасности голодания перед праздником Александр Мясников сказал так:
– Снизить потребление еды, чтобы почувствовать праздник, наверное, не вредно. И вообще один-два дня поголодать перед праздником не опасно, а скорее бессмысленно.
Фото: pixabay.com
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Доктор Мясников рассказал, почему не стоит голодать перед Новым годом
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