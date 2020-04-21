Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

То, что большинству пациентов с COVID-19 будет оказывается амбулаторная помощь (без лечения в стационаре), является знаковым событием в борьбе с новым коронавирусом. Такую точку зрения озвучил врач Александр Мясников в эфире "Россия 1".





Человек получает лечение, находясь у себя дома, врач выписывает ему нужные препараты (тот же набор лекарств, что и в больнице), ведет пациента по видеосвязи, телефону, навещая, отметил специалист. «Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно", — цитирует врача РИА Новости.

"Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это", — отметил медик.

Сам Мясников ранее уже переболел COVID-19, проведенное тестирование показало, что у него есть антитела к коронавирусу.

В России, по последним данным, зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.

Фото: pixabay