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Доктор Мясников рассказал, какие болезни лечит кофе

Российский медик и телеведущий считает кофе полезным напитком. О его пользе он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».  

Фото: pixabay.com

Врач опроверг мнение о том, что кофе может спровоцировать гипертонию, аритмию и обеспечить другие проблемы с сердцем. 

– Если опираться на последние исследования, кофе – целебный напиток. Он предотвращает рак печени: содержащиеся в бодрящем напитке вещества не позволяют гепатиту перейти в цирроз, – поделился специалист. 

Кофе также способствует уменьшению количества инфарктов у сердечников и не сказывается на давлении даже при регулярном употреблении. 

Александр Мясников заявил, что кофе очень полезен для пациентов с аритмией.  

– Кофе, конечно, этого не предотвратит, надо принимать специальные кроверазжижающие препараты. Но если вы любите этот напиток, пейте на здоровье, при аритмии это только хорошо, – отметил доктор.

Людям, страдающим сердечными заболеваниями, доктор рекомендовал выпивать не более двух чашек кофе в день. Здоровые люди могут позволить себе и больше.  

Фото: ria.ru
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