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Доктор Мясников рассказал, как снизить риск рака кожи

Для этого важно следить за состоянием родинок и не посещать солярии, уверен известный врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает Lenta.ru.


Прежде чем перейти к способам предупреждения рака кожи, медик назвал основные факторы, влияющие на его возникновение. Это солнце и ультрафиолетовое излучение. Поэтому, чтобы снизить риск заболевания, Мясников посоветовал наносить защитный крем от солнца (особенно в жару) и отказаться от походов в солярии.

«Солярий не может быть полезным. Солярий плодит рак кожи и меланомы. Однозначно. Тут двух мнений не может быть», – уверен врач.

Также эксперт порекомендовал следить за родинками на теле тем, у кого их больше 25 штук. Если родинки начали меняться, а их количество – увеличиваться, пора бить тревогу. 

Фото: pixabay.com
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