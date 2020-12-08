Для этого важно следить за состоянием родинок и не посещать солярии, уверен известный врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает Lenta.ru.
Прежде чем перейти к способам предупреждения рака кожи, медик назвал основные факторы, влияющие на его возникновение. Это солнце и ультрафиолетовое излучение. Поэтому, чтобы снизить риск заболевания, Мясников посоветовал наносить защитный крем от солнца (особенно в жару) и отказаться от походов в солярии.
«Солярий не может быть полезным. Солярий плодит рак кожи и меланомы. Однозначно. Тут двух мнений не может быть», – уверен врач.
Также эксперт порекомендовал следить за родинками на теле тем, у кого их больше 25 штук. Если родинки начали меняться, а их количество – увеличиваться, пора бить тревогу.
Фото: pixabay.com
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Доктор Мясников рассказал, как снизить риск рака кожи
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