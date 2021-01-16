От мигрени страдает каждый пятый человек в мире. При этом далеко не все знают, чем опасно это заболевание, и как отличить его от обычной головной боли. К каким опасным последствиям может привести мигрень и кому особенно грозит эта болезнь, рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном».
По словам специалиста, для многих людей мигрень является синонимом сильной головной боли, хотя это две совершенно разные вещи.
– Всего существует три вида головной боли. В 80 процентах случаев человек испытывает именно напряжение, которой называют пульсирующую боль, сдавливающую виски. Подобное ощущение часто появляется к вечеру и сопровождается тошнотой, а также неясной головой. Обычно боль усиливается после напряженного рабочего дня и требует приема медикаментов. Мигрень же может быть очень сильной. Она возникает внезапно и длится 2–3 часа, – сказал врач.
Также Александр Мясников добавил, что сильная головная боль чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Фото: pixabay.com
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Доктор Мясников рассказал, как отличить мигрень от обычной головной боли
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