Доктор Мясников рассказал, чем опасны популярные обезболивающие

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Специалист предупредил, что некоторым людям категорически нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты.– обозначил эксперт.В случае если человек принимает препараты не по назначению и без консультации с врачом, появляется риск развития артериальной гипертензии, сердечного приступа и инсульта.Самым безопасным обезболивающим Мясников считает парацетамол – он не дает серьезных побочных эффектов.