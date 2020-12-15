Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» поделился, какую опасность представляют некоторые известные обезболивающие препараты.
Скриншот из видео
Специалист предупредил, что некоторым людям категорически нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты.
– Я имею ввиду анальгин и ибупрофен. Употребление этих препаратов (особенно в больших количествах) может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и ухудшить течение некоторых других, уже существующих заболеваний, – обозначил эксперт.
В случае если человек принимает препараты не по назначению и без консультации с врачом, появляется риск развития артериальной гипертензии, сердечного приступа и инсульта.
Самым безопасным обезболивающим Мясников считает парацетамол – он не дает серьезных побочных эффектов.
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Доктор Мясников рассказал, чем опасны популярные обезболивающие
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