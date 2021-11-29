Доктор Мясников раскрыл опасные последствия храпа

Есть храп, который мешает близким и соседям, а есть болезнь под названием "апноэ сна", когда подобный симптом приводит к опасным для организма последствиям. О них в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Когда человек спит на спине, мягкое небо иногда западает и перекрывает вход в дыхательные пути. Пациент не может вздохнуть, замолкает, потом пауза – и пробивается жуткий всхрап. Если так несколько раз за ночь, это приводит к ожирению, диабету и гипертонии, – предупредил врач.
По словам медика, именно храп зачастую является объяснением того, почему у пациента не лечится гипертония, не нормализуется сахар и не может снизиться вес.
– Но есть обычный храп, все это зависит от анатомии, искривления носовой перегородки, от общих проблем, которые могут быть. Фактором риска являются и травмы, и аденоиды, и избыточный вес, и анатомическое строение шеи, а также носоглотки, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com