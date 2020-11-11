Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки совершают пациенты с коронавирусом при лечении на дому, сообщает РИА Новости.
Фото: spbdnevnik.ru
Медик считает, что нет такого уникального средства, которое бы мгновенно помогло больному. Он пояснил: специальные лекарства, например хлорокин, можно использовать исключительно при назначении врача.
Александр Мясников не рекомендует лечить COVID-19 антибиотиками. Так можно выработать к ним резистентность, что чревато проблемами в будущем. В борьбе с коронавирусом эта группа препаратов может и не дать нужного эффекта.
Медик также предостерегает пациентов от приема разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь единицам тяжелых больных в госпитальных условиях.
– Те, кто всевозможными способами достают эти препараты и принимают их самостоятельно дома, без консультации с медиком, часто попадают в больницы уже не с коронавирусом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями, – написал ведущий в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что врачи в основном делают упор на лечение симптомов COVID-19. Он уточнил, что при повышенной температуре лучше принять парацетамол, а в качестве вспомогательных средств – витамины D, С, препараты цинка и интерферон в каплях в нос.
Опубликовано:
1018
Доктор Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter