Если человек имеет наследственную предрасположенность, курит, а также если существуют дополнительные факторы риска, никакой продукт не способен предотвратить развитие рака. При отсутствии подобного человек вполне может в качестве профилактики использовать брокколи. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, существует ряд продуктов, в которых содержатся некоторые биологически активные вещества, снижающие риск рака. Брокколи также входит в подобный список.
– Этот овощ содержит определенные биологически активные вещества. При всех прочих равных позициях риск рака брокколи все-таки снижает, так как среди всех пищевых продуктов она занимает первую строчку по данному показателю, – подчеркнул Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Доктор Мясников назвал продукт, снижающий риск развития рака
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