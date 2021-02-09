Доктор Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

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РИА Новости

Специалист выделил три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. При этом врач обозначил, что последний симптом вызывает особые подозрения у пожилых людей.К другим косвенным симптомам рака поджелудочной железы Мясников отнес возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.Медик отметил, что проявления сахарного диабета также зачастую указывают на онкологию, однако понимаем мы это только через время.По словам телеведущего, курение является уже доказанным фактором риска заболевания., – утверждает Мясников.Кроме того, специалист обратил внимание на низкое количество ликопина. Ведь этот оксидант необходим для человеческого организма. Медик уточнил, что им богаты красные овощи: помидоры и красный перец.Мясников назвал и другие факторы риска заболевания. К ним относятся: избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Речь идет о злоупотреблении мясом, колбасами, трансжирами, отсутствии в рационе овощей и фруктов.