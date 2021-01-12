Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл главный фактор развития онкологии. Им оказалась распространенная вредная привычка, передает РИА Новости.
Не будем тянуть интригу – это курение.
«Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один», – сказал медик.
Также Мясников напомнил, что курение провоцирует значительную часть болезней сердечно-сосудистой системы.
Фото: РИА Новости
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Доктор Мясников назвал главную причину развития рака
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