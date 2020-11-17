Доктор Комаровский высказался относительно «карантина выходного дня»

Правительство Украины ввело режим «карантина выходного дня» на территории страны. Это значит, что в субботу и воскресение не будут работать кафе и рестораны, некоторые магазины, фитнес-центры и развлекательные учреждения. «Карантин выходного дня» впервые прошел 14 и 15 ноября. В связи с этим поделиться мнением о принятых в стране мерах решил на своем YouTube-канале врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
Скриншот из видео
Доктор Комаровский отметил, что абсолютно любые мероприятия, направленные на сокращение контактов людей друг с другом, а также принятые с целью поддержания социального дистанцирования, будут работать в плане уменьшения заболеваемости коронавирусом. Однако, по мнению врача, введенные ограничения неравноценны.
– Давайте рассмотрим на примере. Закрыли мы хозяйственные магазины. И вы человек, которому надо в хозяйственный магазин. Вы не пойдете туда ни в субботу, ни в воскресенье, но деваться некуда, и вы отправитесь в понедельник. Количество людей, которые соберутся в этом магазине в первый день недели, будет намного больше, социальное дистанцирование между ними будет меньше, поэтому закрыть магазин в субботу и воскресенье и оставить его работать в понедельник-вторник – решение странное, – рассказал Комаровский.
Медик также затронул тему закрытия ресторанов. Он заметил, что данная мера практически бесполезна. Если человеку нужно туда попасть, он это сделает обходными путями.
– «Карантин выходного дня» – уникальный способ дискредитировать само понятие государство. Всей стране, отдельным мэрам, куче народа продемонстрировать нигилизм, полное неуважение к государственным институтам. Причем мы сейчас не обсуждаем неуважение к своим друзьям, которые могут заболеть. Это у нас присутствует постоянно. Нас в принципе не интересуют те, кто заболеет завтра. Для большинства важно, чтобы ты не заболел сегодня, – поделился мнением врач.
Доктор Комаровский подчеркнул, что принятый в стране «карантин выходного дня» вызывает много вопросов и споров, так как населению не разъяснены причины, по которым вводятся те или иные меры по предотвращению распространения коронавируса.
– Они должны быть разъяснены не министрам здравоохранения, не премьер-министрам, не президентам и даже не выдающимся министрам внутренних дел. Эти решения должны быть объяснены людям с точки зрения великой медицинской науки, – добавил Евгений Комаровский.
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Доктор Комаровский высказался относительно «карантина выходного дня»
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