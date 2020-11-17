Доктор Комаровский высказался относительно «карантина выходного дня»

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Доктор Комаровский отметил, что абсолютно любые мероприятия, направленные на сокращение контактов людей друг с другом, а также принятые с целью поддержания социального дистанцирования, будут работать в плане уменьшения заболеваемости коронавирусом. Однако, по мнению врача, введенные ограничения неравноценны., – рассказал Комаровский.Медик также затронул тему закрытия ресторанов. Он заметил, что данная мера практически бесполезна. Если человеку нужно туда попасть, он это сделает обходными путями., – поделился мнением врач.Доктор Комаровский подчеркнул, что принятый в стране «карантин выходного дня» вызывает много вопросов и споров, так как населению не разъяснены причины, по которым вводятся те или иные меры по предотвращению распространения коронавируса., – добавил Евгений Комаровский.