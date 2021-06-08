Известный российский врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале рассказал, как уберечься от непогоды.
– Первое правило – не бегайте, передвигайтесь спокойно. Избегайте открытых мест – полей, пляжей, полян. Если гроза началась, а вы находитесь в воде, немедленно выбирайтесь и тут же на берегу переодевайтесь в сухую одежду, – объяснил врач.
Одним из мест, где можно спрятаться, Комаровский назвал автомобиль.
– В городе нельзя подходить к мокрым стенам и металлическим ограждениям. Лучше держаться подальше от антенн и линий электропередач. Напомню, чем выше дерево, тем больше риск, что по нему ударит молния. Остерегайтесь также одиноких деревьев и столбов, – сказал врач. Медик также советует не останавливаться во время туристических походов в местах, где течет вода, и на возвышенностях. Он считает, что лучше не передвигаться плотными группами, а рассредоточиться.
– В таких условиях оптимальное место, чтобы спрятаться, это низина. Можно направиться в яму, овраг или канаву. Защитой могут стать также невысокие деревья и заросли кустарников, – добавил специалист.
Фото: pixabay.com
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Доктор Комаровский рассказал о правилах поведения в грозу
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