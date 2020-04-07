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  2. Доктор Комаровский рассказал, кому нужно носить маски и респираторы

Доктор Комаровский рассказал, кому нужно носить маски и респираторы

Хотя в некоторых странах власти обязали всех носить маски в общественных местах, есть сомнения, что этот предмет может защитить от коронавируса. Обычно ее советуют носить тем, кто болен, чтобы уменьшить вероятность заражения окружающих. Детский врач Евгений Комаровский ответил на самые популярные вопросы насчет масок.

Кому нужна маска


По словам доктора, при кашле и чихании выделения больного остаются на маске. Как раз в каплях слюны и мокроты находится максимальная концентрация вируса, и без маски они разлетаются на огромные расстояния.



Отмечается, что поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску больному человеку. При этом вирус через маску проникает, но сильно снижает вероятность заражения, поскольку распространяется не так, как без маски.

"Маска не в состоянии защитить здорового человека", — еще раз отметил доктор.

Правительство отдельных государств обязывает граждан носить маски везде, вопреки рекомендациям ВОЗ, тем самым повышая риск заражения от человека с инкубационным периодом коронавируса. 

При этом, отмечает Комаровский, человек, который уже инфицирован, но у него еще нет симптомов, скорее передаст вирус, если будет ходить в маске. От человека с инкубационным периодом можно заразиться только при тесном контакте. При долгом ношении маски она становится влажной, ее всегда хочется поправить. В то же время на этой маске остаются вирусы, которые легко перенести руками после того, как ее человек поправил. Для этого нужно всего лишь поправить маску и пойти в магазин.

Эффективность респираторов


При этом респиратор в отличии от маски может защитить от вируса человека, который его носит. Респиратор хорошо закрепляется на лице и воздух, который вдыхается, фильтруется. Воздух, который выдыхается, уже не проходит через фильтр. При этом он также, как и маска, собирает на себе все вирусы.

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Комаровский уверен, что респираторы должны носить только медики и люди, тесно контактирующие с больными.

Так, респиратор FFP2 может защитить от вирусов на 90%, FFP3 — на 98%.

При этом респираторы FFP2 должны носить медработники, а FFP3 — медработники, которые работают непосредственно с инфицированными больными.

Маски с угольным фильтром, из неопрена и хлопка


По словам специалиста, маски с угольным фильтром, как и простые, работают только для больных, чтобы не распространять вирус.

"Маски с любыми фильтрами и пропитками — чистый развод", — отмечает Комаровский.  

Маски из неопрена (черные со швом по середине, из этого материала делают одежду для дайвинга), через которые легко дышать, также не могут защитить от вируса.

"Маска из неопрена хорошо поможет удержать сопли и слюни, но от вируса не спасет", — отмечает Комаровский.  

Сколько раз использовать маску 


Маски лучше выбрасывать после каждого использования, говорит доктор.

Если такой возможности нет, их нужно собрать в полиэтиленовый пакет и простирать в горячей воде, чтобы они действительно простерилизовались.
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