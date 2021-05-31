Доктор Комаровский рассказал, как защититься от укусов клещей

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, – пояснил он.Врач указал на то, что пик активности у насекомых приходится на весну. Это объясняется тем, что всю зиму они были голодными. Врач также добавил: чем длиннее зима, тем активнее насекомые с приходом весны.Евгений Комаровский отметил, что идеальная температура для них – около 20 градусов. Клещи любят влажную и нежаркую погоду. При таких погодных условиях, как обозначил врач, следует быть особенно внимательными., – дал советы специалист.Комаровский обратился к родителям и порекомендовал проследить, чтобы летом в домашней аптечке обязательно были средства против укусов. Он упомянул безрецептурные гели и спреи, аптечные антигистаминные средства местного действия. Врач также напомнил, что потливость очень усиливает зуд.