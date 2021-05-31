Врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал новое видео на своем YouTube-канале. В ролике медик объяснил, чем опасны укусы клещей и как защитить себя от них.
Фото: скриншот видео
– Конечно, факт укуса сам по себе неприятен. Клещи являются переносчиками таких инфекций, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (или боррелиоз), – пояснил он.
Врач указал на то, что пик активности у насекомых приходится на весну. Это объясняется тем, что всю зиму они были голодными. Врач также добавил: чем длиннее зима, тем активнее насекомые с приходом весны.
Евгений Комаровский отметил, что идеальная температура для них – около 20 градусов. Клещи любят влажную и нежаркую погоду. При таких погодных условиях, как обозначил врач, следует быть особенно внимательными.
– Клещ отличается от комара тем, что он может заползти под одежду. Поэтому важно лишить его такой возможности. Резинки должны быть на рукавах, брюки лучше всего заправлять в носки, а их – в ботинки. Важная вещь, способная защитить вас, это капюшон. Все репелленты и защитные средства стоит наносить не на кожу, а на одежду, – дал советы специалист.
Комаровский обратился к родителям и порекомендовал проследить, чтобы летом в домашней аптечке обязательно были средства против укусов. Он упомянул безрецептурные гели и спреи, аптечные антигистаминные средства местного действия. Врач также напомнил, что потливость очень усиливает зуд.
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Доктор Комаровский рассказал, как защититься от укусов клещей
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