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Доктор Комаровский рассказал, как правильно принимать витамин D

Популярный российский врач и телеведущий Евгений Комаровкий поделился новым видео на своем YouTube-канале. В ролике медик объяснил, в каких случаях нужно принимать витамин D, и как это правильно делать. 


Сперва врач обратился к людям, проживающим в теплых странах:

- Говоря об уровне витамина D  в организме, нельзя ориентироваться на то, что вы живете в солнечной стране. Его количество зависит от вас самих, от наличия или отсутствия ожирения, цвета кожи, от времени пребывания на солнышке. Сам факт постоянного или временного пребывания в теплой стране не дает ответа на вопрос, нуждаетесь ли вы в витамине D. На его количество в организме влияет множество факторов, - высказался специалист. 

Если есть сомнения, как добавил он, нужно сдать анализ. Евгений Комаровский напомнил, что витамин D может быть в водном, масляном или миццелярном растворе.  

- Вид раствора имеет значение только в случае наличия заболеваний кишечника. Для полностью здорового человека не имеет значения, в каком виде витамин попадает в организм, - отметил врач. 

Медик предостерег от бесконтрольного принятия витамина и уточнил, что его нужно принимать только в случае дефицита. 

- Принимать следует курсом и по назначению врача. Я рекомендую пить его в светлое время суток и во время еды, когда возможно солнце. Некоторые исследования указывают на то, что если принять витамин D на ночь, это может ухудшить сон, - пояснил эксперт. 

По его словам, мешать усвоению витамина могут имеющиеся в кишечнике воспалительные процессы.  

Фото: pixabay.com
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