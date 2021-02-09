Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

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По мнению специалиста, доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного – буквально несколько десятков на весь мир.Однако, как отметил Комаровский, огромное количество людей в разных странах утверждают, что после того, как они переболели, симптомы COVID-19 снова возвращаются.Врач подчеркнул, что пока медицинская наука не подтверждает массовость повторного заражения., – утверждает кандидат медицинских наук.К слову, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что повторно заразиться коронавирусом можно после того, как через время иммунитет к вирусу ослабнет.