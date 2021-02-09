Многие уже переболели коронавирусной инфекцией, однако в СМИ все чаще появляется информация о повторном заболевании. Неужели действительно иммунитета к коронавирусу может не быть, несмотря на перенесенную болезнь? Насколько реально быстрое повторное заражение и заболевание? На эти вопросы на своей личной странице в Instagram отвечает кандидат медицинских наук, врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Фото: pixabay.com
По мнению специалиста, доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного – буквально несколько десятков на весь мир.
Однако, как отметил Комаровский, огромное количество людей в разных странах утверждают, что после того, как они переболели, симптомы COVID-19 снова возвращаются.
Врач подчеркнул, что пока медицинская наука не подтверждает массовость повторного заражения.
– Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало, – утверждает кандидат медицинских наук.
К слову, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что повторно заразиться коронавирусом можно после того, как через время иммунитет к вирусу ослабнет.
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Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
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