Доктор Комаровский объяснил смысл понятия «продуло»

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По его словам, если холод воздействует на ту или иную область тела, там случается спазм мышц и сосудов. Спазм мышц может быть настолько сильным и долгим, что развивается миозитвоспаление мышц.Очень часто этот спазм настолько интенсивный, что повреждает нервный ствол в том месте, где мышца сокращается. Это очень серьезная ситуация, отмечает врач.Доктор Комаровский говорит, что «продуло» – это рефлекторная реакция тканей на влияние холода. В таких случаях для лечения используют тепло и местные противовоспалительные нестероидные препараты.Чтобы избежать этого состояния, дети не должны бояться движущегося воздуха, а когда вы включаете приборы, которые «продувают», делайте это аккуратно, отметил доктор Комаровский.