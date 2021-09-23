Доктор Комаровский объяснил, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужна ли прививка против коронавируса людям, которые уже им переболели.
- Это один из самых болезненных и актуальных вопросов, по которому нет единства у огромного количества медработников. Многие считают, что, если человек переболел, ему не нужна прививка. ВОЗ заявляет, что перенесенный COVID-19 не является поводом, чтобы не делать прививку. И не имеет значение, сколько времени прошло после болезни, - сказал он в новом видео на своем YouTube-канале.
Комаровский назвал ошибочным мнение, что, если у человека есть антитела и ему сделают прививку, то у него возникнет какая-то страшная реакция.
- Сегодня это не подтверждается никакими научными данными, - уточнил медик.
Он добавил, что к настоящему моменту проведено множество исследований, которыми подтверждается, что у многих, кто перенесли коронавирус в легкой форме, количества антител недостаточно. Поэтому предпочтение и отдается вакцинации.
Комаровский сделал следующий вывод:
- Если у вас есть доступ к качественной и современной вакцине, то не надо думать над тем, болели вы или нет, - добавил он.
Фото: БЕЛТА