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  2. Доктор Комаровский объяснил, как отличить ангину от ОРЗ

Доктор Комаровский объяснил, как отличить ангину от ОРЗ

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" назвал симптомы, которые указывают на заболевание ангиной. 


Медик пояснил, что ангина – это стрептококковая инфекция, которую нужно лечить антибиотиками. А ОРЗ и фарингит, по большому счету, проходят сами по себе.  

Для того чтобы отличить ангину от обычной вирусной инфекции, вот на что следует обратить внимание:

– Первое – при ангине не бывает насморка, в носовой полости сухо. Второй признак – это "правило первой чашки". Если вы проснулись утром, и у вас очень болит горло, то после первой выпитой чашки, если это ангина, боль усилится. А если ОРЗ – наоборот, станет болеть меньше. Так, если при попадании жидкости становится легче, это точно не ангина, – объяснил врач. 

Фото: pixabay.com
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