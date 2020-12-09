Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что активный образ жизни – единственный способ укрепить иммунитет, сообщает РИА Новости.
Скриншот из Youtube-видео
Такое мнение он высказал на своем Youtube-канале.
Медик раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.
Отвечая на вопросы зрителей, он заверил, что не существует такого фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.
– Все лекарства якобы для иммунитета – это обман, это фуфломицины, это бизнес, построенный на людской неграмотности, – возмутился медик.
Он также добавил, что единственное, на что способны данные препараты, так это на улучшение благосостояния их производителей.
Эксперт считает, что лучше всего укрепить иммунитет помогают физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение. Врач подчеркнул, что многие дети после рождения попадают в стерильную среду – их иммунная система не получает должной нагрузки. Так и появляются проблемы со здоровьем, в том числе аллергии и аутоиммунные заболевания. Решить эту проблему, по мнению Комаровского, могут помочь кисломолочные продукты.
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Доктор Комаровский назвал самый действенный способ укрепить иммунитет
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