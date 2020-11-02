Украинский телеведущий и медик Евгений Комаровский указал на странную особенность COVID-19, которая пугает его больше всего, сообщает РИА Новости.
Специалист рассказал про случаи из своей практики, когда у людей с симптомами коронавируса тесты показывали отрицательный результат. В то же время, были и случаи, когда у пациентов инфекция протекала бессимптомно, а тест в одной лаборатории показывал высокое содержание антител, а в другой - их отсутствие.
- Вот эта проблема меня волнует намного больше, чем количество антител в организме переболевшего, - сказал Евгений Комаровский.
Эксперт полагает, что это может происходить из-за использования некачественных тестов, которые, по его мнению, стали "удачной бизнес-моделью".
Фото: eadaily.com
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Доктор Комаровский назвал пугающую особенность коронавируса
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