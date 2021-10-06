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  2. Доктор Комаровский назвал основные причины частого плача новорожденных детей

Доктор Комаровский назвал основные причины частого плача новорожденных детей

В новой публикации на своей странице в Instagram украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский указал на самые частые причины детского плача. 


– Первое – это когда малыш с помощью инстинкта зовет на помощь. Назовем его инстинктом страха, который выражен у детей по-разному: у одних больше, у других меньше. Так формируется разница в интенсивности и продолжительности плача. Ребенок остался один, сработал инстинкт, и он начал кричать. Взяли на руки, инстинкт реализовался, он уже молчит. Таким образом, главной особенностью инстинктивного плача будет его мгновенное прекращение после того, как ребенок оказывается на руках у взрослых. Но, если слезы не прекращаются, нужно искать другие причины, – пояснил врач. 

Он также остановился на вопросе неудовлетворенных физиологических потребностей:

– Организму человека присущ определенный набор естественных потребностей: еда, сон, питье, мочеиспускание, дефекация. И, если у ребенка возникла потребность в реализации надобности, а такая возможность ему не предоставлена, в ход идут слезы. 

Третьей причиной, как считает Комаровский, является боль. 

– Ощущение боли – непременный спутник множества болезней. Поэтому, если плач имеется, а найти ему объяснение не удается, уместно подумать о заболеваниях и попытаться обнаружить причины плача уже вместе с врачом, – объяснил специалист. 

Фото: pixabay.com
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