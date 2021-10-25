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  2. Доктор Комаровский назвал оптимальную продолжительность детского сна

Доктор Комаровский назвал оптимальную продолжительность детского сна

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в новой публикации на своей странице в Instagram рассказал, какой должна быть продолжительность детского сна. 


По мнению медика, новорожденному малышу следует спать 15–18 часов в сутки. От месяца до года это время можно увеличить до 12–14 часов. 

"В 3–6 лет ребенок может спать 10–12 часов в сутки", – добавил он.

Комаровский считает, что детям в возрасте 7–12 лет будет достаточно 10–11 часов. А ребятам от 12 до 18 лет он порекомендовал спать 8–9 часов. 

Врач также назвал причины, по которым может возникнуть недостаток сна:

"Это школьные занятия на дому и высокая загруженность, отсутствие режима дня, злоупотребление гаджетами", – написал он. 

Медик советует родителям убирать всю электронику из детской спальни. Он указал на тот факт, что 90% современных подростков спят меньше, чем им положено. 

Фото: pixabay.com
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