Доктор Комаровский назвал оптимальную продолжительность детского сна

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в новой публикации на своей странице в Instagram рассказал, какой должна быть продолжительность детского сна.
По мнению медика, новорожденному малышу следует спать 15–18 часов в сутки. От месяца до года это время можно увеличить до 12–14 часов.
"В 3–6 лет ребенок может спать 10–12 часов в сутки", – добавил он.
Комаровский считает, что детям в возрасте 7–12 лет будет достаточно 10–11 часов. А ребятам от 12 до 18 лет он порекомендовал спать 8–9 часов.
Врач также назвал причины, по которым может возникнуть недостаток сна:
"Это школьные занятия на дому и высокая загруженность, отсутствие режима дня, злоупотребление гаджетами", – написал он.
Медик советует родителям убирать всю электронику из детской спальни. Он указал на тот факт, что 90% современных подростков спят меньше, чем им положено.
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