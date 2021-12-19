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  2. Доктор философских наук: доверие Президенту выросло более, чем на 5%

Доктор философских наук: доверие Президенту выросло более, чем на 5%

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявила доктор философских наук, профессор, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, комментируя итоги масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».


В частности, оценивая уровень доверия граждан Президенту, органам власти, церкви, армии, эксперт обратила внимание:

- Данное социологическое исследование, кстати, имеет уже сравнительный результат, потому что такой же вопрос задавался в исследовании, которое было раньше массово проведено. Надо сказать, на пять с чем-то процентов доверие Президенту выросло.

Причем, цифры выросли на фоне пандемии, миграционного кризиса и давления со стороны Запада:

- Проблемы в обществе есть, их никто не скрывает. Более того, они появляются. Те же мигранты. Мы в феврале еще не представляли, что можем столкнуться с такой ситуацией. Поэтому рост доверия, и не только Президенту, главе государства, это само собой показательно. Вопросы безопасности начали нас волновать значительно больше. Поэтому и к армии высокое доверие. И, конечно, очень важное место занимают представители государственных органов, государственные служащие и местные органы власти, которые на местах решают проблемы. И, как мы знаем, политика нашего государства ведется таким образом, чтобы основные проблемы решались на местах, те, которые касаются этого масштаба.
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Фото: Александр КУШНЕР
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