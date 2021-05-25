Доктор экономических наук Валерий Байнев: коллапс западной цивилизации уже не за горами

Сегодня человечество переживает грандиозную смену технологических и мирохозяйственных укладов. Исторический анализ показывает, что каждая подобная трансформация сопровождалась глобальными катаклизмами – вплоть до мировых войн. Что скрывают инициаторы этих процессов?
Уверен, что коллапс западной цивилизации уже не за горами, считает экономист Валерий Байнев. Дело в том, что ее благополучие и мощь зиждется отнюдь не на свободном труде свободных граждан в условиях рыночной экономики, как это кажется многим нашим "протестунам", а на банальной межгосударственной эксплуатации. Однако сегодня, в отличие от былых времен, такая эксплуатация осуществляется «цивилизованно» и даже высокотехнологично – с помощью доллара и воздвигнутой США глобальной «долларовой пирамиды». Ее суть в том, что Америка ежегодно принимает страшно дефицитный бюджет, расходы которого намного превышают его доходы. Это значит, что американцы тратят больше, нежели зарабатывают, демонстрируя миру высочайший уровень потребления. Дыру же в бюджете американское государство затыкает, выпуская государственные облигации, которые скупает печатающая доллары Федеральная резервная система (ФРС). Данная ситуация повторяется из года в год лишь с той разницей, что наступает пора погашать все предыдущие долги. При этом проценты по новым облигациям накручиваются на проценты по старым облигациям, и долги страны растут, как снежный ком. Для их погашения государство печатает новые долговые облигации, а ФРС в ответ штампует новые деньги. Иными словами, использующий доллары в качестве мировой валюты мир имеет дело с типичной финансовой пирамидой, когда старые долги гасятся за счет новых. Но дело в том, что все финансовые пирамиды рано или поздно рушатся, а финансовые пузыри когда-нибудь обязательно лопаются. По определенным признакам, всемирная долларовая пирамида исчерпала свой эксплуататорский потенциал, потому мир очень скоро перейдет в иную финансовую реальность. Увы, это будет связано с колоссальными потрясениями для большинства населения планеты. Вместе с тем история учит, что в моменты реальной опасности люди начинают вновь ценить не мнимые виртуальные ценности и эфемерные услуги, а реальные экономические блага – продукты питания, одежду, мебель и т. д. Благодаря дальновидному менеджменту наша страна сохранила и развила реальный сектор своей экономики – промышленность и сельское хозяйство, которые не позволят нам утонуть в предстоящем водовороте грандиозных катаклизмов XXI века.
Фото: БЕЛТА
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Доктор экономических наук Валерий Байнев: коллапс западной цивилизации уже не за горами
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