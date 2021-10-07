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Доходы порта Клайпеды сократились на 25%

Общая выручка АО "Клайпедос нафта" за девять месяцев текущего года сократилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. Об этом сообщает телеканал LRT.

Фото: lrt.lt

Отмечается, что за сентябрь 2021 года выручка компании уменьшилась почти на 25% и составила 4,8 млн евро. В том же месяце в прошлом году доход был равен 6,4 млн евро. 

Ранее Банк Литвы сообщал, что экономика страны замедлит свое восстановление из-за санкций, введенных против Беларуси. Беларусь же объявила о своей готовности быстро перенаправить калийные удобрения из Литвы в российские порты. Отмечается, что уже в декабре экспортный транзит Беларуси через Литву полностью прекратится.

Напомним, белорусские грузы составляют более 32% от общего грузопотока Клайпедского порта.
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