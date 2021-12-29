Доходы бюджета Могилевской области почти на 57% сформированы плательщиками государственного сектора экономики

За январь – ноябрь в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 827,8 млн руб. от организаций государственного сектора экономики. На их долю приходится 56,7% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 512,1 млн руб. – 35,1%; индивидуальные предприниматели уплатили 64,4 млн руб. – 4,4%; физические лица – 55,5 млн руб. – 3,8%. Общие поступления в бюджет региона составили 1459,8 млн руб. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

На 1 декабря 2021 года в регионе насчитывалось 419,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 377,3 тыс. физических лиц.