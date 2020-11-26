За январь –октябрь 2020 года поступления в бюджет Могилевской области составили 1234,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 122,2 млн рублей, или на 11% в фактическом исчислении. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Наиболее весомы поступления подоходного налога – 422,1 млн рублей, или 34,2%; налога на добавленную стоимость – 222,9 млн рублей, или 18,1%; акцизов – 68,2 млн рублей, или 5,5%, налога при упрощенной системе налогообложения – 57,9 млн рублей, или 4,7%.
В десятку лидеров в формировании бюджета вошли РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», РУП «Могилевоблгаз», ООО «Кронохем», СООО «Оазис Груп». Удельный вес их платежей составил 18% общих поступлений.
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Доходы бюджета Могилевщины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11%
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