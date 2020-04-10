Доказана гипотеза Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени

Небоскреб Tokyo Sky Tree

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Эйнштейн предполагал, что искажение поля пространства-времени связано с гравитацией. Значит, чем больше гравитация, тем сильнее искажается это поле и, в частности, тем медленнее течет время. Но увидеть эту разницу крайне сложно.Чтобы проверить гипотезу известного ученого, физики под руководством профессора Токийского университета Хидэтоси Катори использовали оптические атомные часы, которые основаны на колебаниях квантовых частиц. Точность устройства очень высокая: чтобы такие часы отстали хотя бы на секунду, должно пройти не менее 30 млрд лет.В ходе эксперимента исследователи разместили синхронизированные друг с другом часы на первом этаже самого высокого в Японии небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке, на высоте 450 метров от поверхности земли.Когда сверяли показания, оказалось, что часы на смотровой площадке шли примерно на 5 стотрилионных долей секунды быстрее, чем часы на первом этаже. За сутки отставание "нижних часов" составило около 4,3 наносекунды (наносекунда — одна миллиардная часть секунды).Ученые подсчитали, что за один год разница между часами составила бы примерно 1,6 микросекунды (микросекунда — одна миллионная часть секунды). Авторы эксперимента не нашли этому иного объяснение кроме того, что ход "нижних часов" замедляла сила гравитации.Соответственно, физики подтвердили гипотезу Эйнштейна. В будущем ученые собираются организовать подобный эксперимент, но с гораздо большим расстоянием между двумя приборами.