Бывший президент Молдовы Игорь Додон вновь стал председателем соцпартии страны. Его кандидатуру на XVI съезде ПСРМ поддержали единогласно.
Об этом заявили депутат-социалист Богдан Цырдя и спикер парламента Зинаида Гречаный.
Додон уже давно говорил о своем намерении вернуться на лидерский пост в ПСРМ. И сделал это, как и планировал, почти сразу после инаугурации нового президента Молдовы – Майи Санду. Теперь дело за парламентом. Вернее, за досрочными выборами в законодательный орган, на которых настаивает Санду и ряд оппозиционных политиков. Чтобы ускорить процесс роспуска парламента, недавно в отставку подал премьер-министр Молдовы Ион Кику. Так что, вероятно, состав законодательного органа страны в 2021 году обновится. Правда, когда точно это произойдет, неизвестно. Додон, например, предлагал отложить процедуру до осени из-за пандемии коронавируса.
Фото: ТАСС
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Додон снова возглавил Партию социалистов Республики Молдова
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