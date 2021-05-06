Додон не единожды говорил, что идеалом трансформации в Молдове для него является именно белорусская модель

В начале беседы специалист обратился к словам Игоря Додона о том, что в Беларуси удалось удержать ситуацию, когда наблюдалось сильное давление.Во время эфира было отмечено, что наша страна против экономической войны, но на западные санкции ответ будет.– обозначил он.Также Петр Петровский указал на проблемы, существующие в Приднестровской Молдавской Республике. Специалист сделал отсылку и к революции 2009 года, когда в результате протестов было смещено руководство в лице президента Владимира Воронина.– высказался собеседник.По его мнению, тот факт, что Игорь Додон не смог переизбраться, показывает слабость Молдовы. Петр Петровский назвал эту ситуацию уроком и для Беларуси, и для других государств.