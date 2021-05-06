Неформальную встречу Александра Лукашенко с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, прошедшую 5 мая, обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Петром Петровским.
В начале беседы специалист обратился к словам Игоря Додона о том, что в Беларуси удалось удержать ситуацию, когда наблюдалось сильное давление.
Во время эфира было отмечено, что наша страна против экономической войны, но на западные санкции ответ будет.
– Еще будучи президентом, Додон не единожды говорил, что идеалом трансформации в Молдове для него является именно белорусская модель. Но я считаю им не удалось преодолеть раскол в обществе и ликвидировать внешние инструменты влияния на Молдову. Итог – президентские выборы, – обозначил он.
Также Петр Петровский указал на проблемы, существующие в Приднестровской Молдавской Республике. Специалист сделал отсылку и к революции 2009 года, когда в результате протестов было смещено руководство в лице президента Владимира Воронина.
– Многие проблемы они пережили. Но не следует забывать, что Молдова была государством, стремящимся вступить в Союзное государство. Эту тематику, как я считаю, нужно возрождать. Более активно нужно вовлекать партнеров Евразийского союза, – высказался собеседник.
По его мнению, тот факт, что Игорь Додон не смог переизбраться, показывает слабость Молдовы. Петр Петровский назвал эту ситуацию уроком и для Беларуси, и для других государств.
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Додон не единожды говорил, что идеалом трансформации в Молдове для него является именно белорусская модель
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