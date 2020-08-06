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Дочь Заворотнюк рассказала, что серьезно заболела

Анна вероятно заразилась коронавирусной инфекцией.

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Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о . И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой ⠀ Берегите себя и близких

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам о повышенной температуре, заложенности носа и кашле.

Девушка добавила, что сдала тест на ковид, но результат пока не пришел.

– Симптомы очень похожи на сильную простуду. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками, – рассказала подписчикам Анна. 

По ее словам, чтобы обезопасить своих близких, она самоизолировалась.

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