Дочь Заворотнюк рассказала, что серьезно заболела

Анна вероятно заразилась коронавирусной инфекцией.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам о повышенной температуре, заложенности носа и кашле.

Девушка добавила, что сдала тест на ковид, но результат пока не пришел.

– Симптомы очень похожи на сильную простуду. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками, – рассказала подписчикам Анна.

По ее словам, чтобы обезопасить своих близких, она самоизолировалась.