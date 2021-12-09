Дочь пожаловалась на отца в полицию после запрета смотреть видео в TikTok

Девочка пожаловалась на отца в полицию, заявив, что он обращался к ней с нецензурной бранью и угрожал. Школьница рассказала, что заявить об этом в правоохранительные органы ей посоветовали в TikTok.На мужчину составили протокол по статье о домашнем насилии.Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он сделал девочке замечание, так как она не хотела заниматься учебой, а смотрела видео в TikTok.Суд, изучив материалы дела, не нашел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.