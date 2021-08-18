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  2. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала архивные фото с родителями

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала архивные фото с родителями

Румер Уиллис, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, на своей личной странице в Instagram поделилась архивными семейными фотографиями с родителями в молодости. 


– Как это начиналось. 8.16.88, – подписала карусель снимков Румер. Кадры были приурочены к ее дню рождения. 

На снимках Мур и Уиллис держат на руках детей. При этом на одном из фото у актрисы короткая стрижка, а у Уиллиса, которого в последнее время привыкли видеть с лысой головой, вьющиеся волосы и густые усы.

Напомним, актеры прожили в браке около 11 лет. У Деми Мур и Брюса Уиллиса трое общих детей: дочери Румер, Скаут и Таллула Белль. Известно, что бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

Фото: instagram.com/rumerwillis
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