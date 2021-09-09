Добыча нефти в США за неделю упала до минимума с февраля

На минувшей неделе добыча нефти в США упала на 1,5 млн баррелей в сутки – до 10 млн баррелей в сутки. Новый показатель стал самым низким с февраля текущего года, передает ТАСС.
Согласно данным отчета управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, средний уровень добычи нефти за последний месяц сложился на уровне 11,075 млн баррелей в сутки.
США приостановили по меньшей мере 90% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида", который обрушился на штат Луизиана в конце августа. Минэнерго США намерено поэтапно восстановить добычу нефти в заливе в течение текущего месяца. Вместе с тем в ведомстве спрогнозировали добычу нефти в Мексиканском заливе в сентябре на уровне 1,2 млн баррелей в сутки и ее рост до 1,7 млн баррелей в сутки в четвертом квартале нынешнего года.
Согласно заявлению главы США Джо Байдена, пострадавший от урагана регион является ключевым центром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
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