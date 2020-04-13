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  2. "Добрый телефон" БОКК теперь доступен для всех оказавшихся в самоизоляции

"Добрый телефон" БОКК теперь доступен для всех оказавшихся в самоизоляции

Инфолиния психологической поддержки "Добрый телефон" теперь доступна не только для пожилых людей, но и для контактных лиц первого и второго уровней, оказавшихся в вынужденной самоизоляции, сообщили БЕЛТА в Белорусском Обществе Красного Креста.


"Речь идет о людях, которые взаимодействовали (тесно или не очень) с инфицированными COVID-19. Волонтеры Белорусского Общества Красного Креста выслушают каждого, ответят на вопросы о коронавирусе и не только, а если надо, успокоят. Если позвонившему нужна будет конкретная помощь, например, доставка на дом продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, они подскажут, в какую службу следует обратиться", — пояснили в БОКК.

В случае с пожилыми людьми такие заявки аккумулируют ТЦСОНы или поликлиники по месту жительства и могут передавать их региональным координаторам волонтеров БОКК. Контактным лицам первого и второго уровней организация будет оказывать помощь напрямую.

Как сообщалось, 30 марта Красный Крест запустил многоканальную телефонную линию психосоциальной поддержки для одиноких пожилых людей. Волонтеры, которые отвечают на звонки, прошли специальную подготовку. Позвонить на инфолинию можно по двум номерам: 201 — для мобильных телефонов, 122 — для стационарных. Во всех случаях звонок бесплатный. "Добрый телефон" доступен по будням с 9.00 до 18.00. За первую неделю тестового режима волонтеры приняли 200 звонков, за вторую неделю работы в обычном режиме — 108.
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