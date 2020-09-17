Добровольцев для испытаний российской вакцины против COVID-19 начнут набирать на следующей неделе

Набор добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса в Беларуси начнется на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.
"Набор добровольцев начинается со следующей недели", – сказал Дмитрий Пиневич. С белорусской стороны планируется включить около 100 участников.
По словам исполняющего обязанности министра, предоставленные российской стороной данные о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей устраивают белорусскую сторону. "Мы уже определились с программой клинических испытаний, учреждениями, которые будут этим заниматься. Сам порядок определит наш приказ, который будет подписан завтра", – сказал он.
Основное испытание вакцины проходит в России, отметил Дмитрий Пиневич. "Мы уже изучили отзывы не только российских, но и международных исследователей", – сказал он, добавив, что лично у него сомнения в безопасности этой вакцины развеяны. Тем не менее по требованиям законодательства в Беларуси также необходимо провести свои клинические испытания. Результаты будут обобщены в соответствии с международными требованиями.
Как сообщалось, ведущие специалисты Минздрава Беларуси проводят экспертизу документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. В состав экспертной группы входят специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.
При выполнении экспертных работ будет оцениваться возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы испытания, защиты прав и безопасности его участников.
Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории России.
Фото: архив БЕЛТА
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Добровольцев для испытаний российской вакцины против COVID-19 начнут набирать на следующей неделе
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