Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова

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РИА Новости

, – говорится в решении совета Адвокатской палаты Москвы.При этом совет не нашел нарушения адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части. Также прекращено дисциплинарное производство, возбужденное по представлению московского управления Минюста РФ в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по уголовному делу Ефремова.В решении указывается, что Добровинский считает, что квалификационная комиссия вменила ему новое дисциплинарное нарушение, которого не было в представлении Федеральной палаты адвокатов РФ, а также допустила, что он якобы мог придумать факт обращения к нему за защитой Ефремова с целью самопиара. Совет отклонил этот довод., – приводятся в документе слова Добровинского. Также он утверждает, что не осуждал Ефремова, а обсуждал само происшествие. Он отметил, что другие адвокаты давали схожие публичные комментарии, но в отношении них это не признается нарушением.Александр Добровинский также заявил, что договаривался о примирении с Федеральной палатой адвокатов и в этой связи просил о примирении Совет московской палаты., – приводится цитата адвоката в документе. При этом в ответе ФПА, представленном совету, был отказ в примирении, и обращение не отзывалось.После аварии Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания", а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам. По словам самого Добровинского, обращение о защите актера поступило к его секретарше, через которую он передал отказ, а сам не стал разговаривать.