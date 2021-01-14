До трех лет лишения свободы: наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси будет жестче

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Сейчас за жестокое обращение с животным предусмотрена ответственность в виде общественных работ, штрафа и исправительных работ сроком до года. Арест можно получить за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, «совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего».А уголовная ответственность по ч. 2 ст. 339-1 УК наступает за аналогичные действия, совершенные повторно либо группой лиц. При таком раскладе виновным будет назначен арест, ограничение либо лишение свободы до года.Так, были пересмотрены обращения граждан по поводу ответственности за жестокое обращение с животными. На основе них и внесены некоторые изменения в КоАП и УК.Усиливается уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Максимальный предел лишения свободы за такое преступление, совершенное повторно или группой лиц, увеличивается с одного года до трех лет, отмечается на правовом ресурсе.По ст. 16.29 нового КоАП включено три части – мера ответственности будет зависеть от характера преступления и его последствий. Также вводится ответственность за избавление от животного.