До отдаленных деревень Витебского района скоро доедет баня на колесах

Необычная услуга для сельчан пока в диковинку. Идея принадлежит ТЦСОН Витебского района, а спонсором выступило посольство Федеративной Республики Германия. Немцы, которые сотрудничают с территориальным центром второй год, выделили на покупку бани-бочки и стиральной машины почти 8680 рублей. Мобильная баня, местом прописки которой станут Яновичи, должна появиться в горпоселке к концу лета.





По социальной цене воспользоваться новинкой смогут пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, уточняет директор ТЦСОН Витебского района Екатерина Лазовская:

— В комплекте идет специальный прицеп. Так что по заявкам жителей отдаленных деревень без проблем сможем перевозить ее и туда. Желающих хватает, ведь на периферии зачастую не осталось общественных бань. Для пожилых людей гигиена и стирка белья превращается в сложную задачу. Даже если в собственном дворе стоит банька, пользоваться ею не всегда возможно. Например, в силу преклонного возраста хозяев или того, что топить ее для одного человека довольно накладно.

По словам Екатерины Сергеевны, к небанальной покупке подтолкнули обращения людей. Сперва в ТЦСОН думали над тем, чтобы установить душевую кабинку прямо в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста в Яновичах. Но позже пришли к более динамичному варианту, который поможет устроить банный день не только в горпоселке. К слову, в этом же отделении благодаря сотрудничеству с посольством ФРГ год назад установили комплекс тренажеров. Беговая дорожка, степпер, велотренажер, гимнастические палки и мячи — подопечные ТЦСОН занимаются с удовольствием. Возраст не помеха: самой взрослой посетительнице зала 75 лет.

Цифра

На учете в ТЦСОН Витебского района состоит более 11 тысяч человек, вниманием и заботой центр охватывает 358 населенных пунктов.

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