30 декабря в Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино распахнут свои двери сразу четыре новых дошкольных учреждения. Они были построены за счет республиканского и областного бюджетов.
Ребята-дошкольники смогут заниматься в современных физкультурном, тренажерном и музыкальном залах, посещать бассейн и даже обучаться компьютерной грамоте. Во всех садиках будут открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, ресурсные центры для педагогов и методический кабинет. Также здесь будут оказывать различные дополнительные образовательные услуги.
Три учреждения – Хатежинский ясли-сад, Мачулищанский детский сад № 3 и Михановичский ясли-сад № 2 – рассчитаны на 230 малышей каждое, а дошкольное учреждение в агрогородке Сеница примет 150 детей.
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До Нового года под Минском откроются четыре новых детских сада
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ