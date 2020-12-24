До Нового года под Минском откроются четыре новых детских сада

Ребята-дошкольники смогут заниматься в современных физкультурном, тренажерном и музыкальном залах, посещать бассейн и даже обучаться компьютерной грамоте. Во всех садиках будут открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, ресурсные центры для педагогов и методический кабинет. Также здесь будут оказывать различные дополнительные образовательные услуги.Три учреждения – Хатежинский ясли-сад, Мачулищанский детский сад № 3 и Михановичский ясли-сад № 2 – рассчитаны на 230 малышей каждое, а дошкольное учреждение в агрогородке Сеница примет 150 детей.