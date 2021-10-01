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  2. До конца года во всех регионах страны создадут советы пожилых граждан

До конца года во всех регионах страны создадут советы пожилых граждан

До конца года во всех регионах Беларуси создадут советы пожилых граждан. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.


Появление таких объединений предусмотрено Национальной стратегией «Активное долголетие – 2030». Ее основная задача –  максимально включить пожилых людей в жизнь общества и создать условия для реализации их потенциала.

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, совет пожилых граждан – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который создается решением местного исполнительного и распорядительного органа.

Разработано примерное положение, в котором определены социально значимые направления деятельности советов. Одно из таких направлений – содействие местным исполнительным и распорядительным органам в решении следующих вопросов по благоустройству жилых домов и территорий, улучшение качества и доступности оказания социальных услуг и медицинской помощи, сохранение культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, создание условий для активного занятия физкультурой и спортом, организация досуга, культурных мероприятий, проведение праздников деревни, улицы, двора.

Советы пожилых граждан наделены правом вносить в местные и исполнительные и распорядительные органы предложения по решению иных вопросов жизнедеятельности пожилых граждан с учетом конкретной ситуации, пояснили в Минтруда.

В составе советов будут бывшие депутаты, руководители государственных органов, предприятий, организаций, представители органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений, пожилые граждане. 

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Фото: Елена КОЗЛОВСКАЯ
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