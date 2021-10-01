До конца года во всех регионах страны создадут советы пожилых граждан

До конца года во всех регионах Беларуси создадут советы пожилых граждан. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.





Появление таких объединений предусмотрено Национальной стратегией «Активное долголетие – 2030». Ее основная задача – максимально включить пожилых людей в жизнь общества и создать условия для реализации их потенциала.

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, совет пожилых граждан – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который создается решением местного исполнительного и распорядительного органа.

Разработано примерное положение, в котором определены социально значимые направления деятельности советов. Одно из таких направлений – содействие местным исполнительным и распорядительным органам в решении следующих вопросов по благоустройству жилых домов и территорий, улучшение качества и доступности оказания социальных услуг и медицинской помощи, сохранение культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, создание условий для активного занятия физкультурой и спортом, организация досуга, культурных мероприятий, проведение праздников деревни, улицы, двора.

Советы пожилых граждан наделены правом вносить в местные и исполнительные и распорядительные органы предложения по решению иных вопросов жизнедеятельности пожилых граждан с учетом конкретной ситуации, пояснили в Минтруда.

В составе советов будут бывшие депутаты, руководители государственных органов, предприятий, организаций, представители органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений, пожилые граждане.